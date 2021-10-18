Додон: Мой отказ от депутатского мандата не означает уход из политики, а как раз наоборот – еще более тесную “адресную” работу с людьми и для людей (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провёл заседание Республиканского совета Партии социалистов, на котором были обсуждены предложения, озвученные ранее Политическим Исполнительным комитетом ПСРМ. Речь, как известно, идет об идее упразднить пост председателя партии и ввести коллегиальное управление в лице пяти человек при сохранении должности исполнительного секретаря. Члены Республиканского совета поддержали это предложение, которое будет вынесено на итоговое обсуждение на съезде Партии социалистов 18 декабря.
Кроме того, было рассмотрено состояние дел в национальной экономике, социальной сфере и, конечно, бедственное положение в энергетике, вызванное высокомерным и безответственным отношением правящего режима к проблемам страны.
– Со своей стороны подчеркнул, что в новом качестве – руководителя “Молдавско-Российского делового союза” – я продолжу помогать жителям страны: предпринимателям, аграриям и многим другим. Мой отказ от депутатского мандата не означает уход из политики, а как раз наоборот – ещё более тесную “адресную” работу с людьми и для людей, вместе с командой ПСРМ, – отметил Игорь Додон.
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