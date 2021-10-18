Додон: Мой отказ от депутатского мандата не означает уход из политики, а как раз наоборот – еще более тесную “адресную” работу с людьми и для людей (ФОТО, ВИДЕО)

– Со своей стороны подчеркнул, что в новом качестве – руководителя “Молдавско-Российского делового союза” – я продолжу помогать жителям страны: предпринимателям, аграриям и многим другим. Мой отказ от депутатского мандата не означает уход из политики, а как раз наоборот – ещё более тесную “адресную” работу с людьми и для людей, вместе с командой ПСРМ, – отметил Игорь Додон.