Додон: Мне известны проблемы, с которыми сталкивается академическая среда, и я буду их решать!

Игорь Додон провёл сегодня встречу с членами Академии наук Молдовы (АНМ). В ходе беседы были затронуты различные темы, связанные с деятельностью академической среды в нашей стране, и проблемами, с которыми они сталкиваются.

Додон отметил, что в его предвыборной программе есть решение одной из самых острых проблем в этой области – восстановление статуса АНМ как научно-исследовательского и культурно-просветительского центра страны. В этой части он ещё в 2019 году представил в парламент законодательную инициативу о внесении поправок в Кодекс о науке и инновациях, которые предусматривают восстановление Академии наук. Проект получил одобрение нескольких парламентских комиссий и должен быть одобрен на пленарном заседании.