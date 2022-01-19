Додон: Миротворцы ОДКБ навели порядок в Казахстане за 3-4 дня и уехали. А когда приходит НАТО – это война на длительный срок (ВИДЕО)

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Игорь Додон считает произошедшие в Казахстане события “очевидной попыткой государственного переворота”. Почётный председатель ПСРМ отметил, что это удалось остановить только благодаря вмешательству ОДКБ.

– И, кстати, как бы ни критиковали, что русские пришли и останутся там… Сравните. Русские пришли, ОДКБ, 3-4 дня, навели порядок и уехали. А когда приходит НАТО, устанавливает базу, то это война на долгий срок, – сказал он.

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