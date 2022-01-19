Додон: Миротворцы ОДКБ навели порядок в Казахстане за 3-4 дня и уехали. А когда приходит НАТО – это война на длительный срок (ВИДЕО)

Додон: Миротворцы ОДКБ навели порядок в Казахстане за 3-4 дня и уехали. А когда приходит НАТО – это война на длительный срок (ВИДЕО)

Игорь Додон считает произошедшие в Казахстане события “очевидной попыткой государственного переворота”. Почётный председатель ПСРМ отметил, что это удалось остановить только благодаря вмешательству ОДКБ.

– И, кстати, как бы ни критиковали, что русские пришли и останутся там… Сравните. Русские пришли, ОДКБ, 3-4 дня, навели порядок и уехали. А когда приходит НАТО, устанавливает базу, то это война на долгий срок, – сказал он. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md