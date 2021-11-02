Додон: Месседжи Санду очень напоминают месседжи Плахотнюка. Он тоже был против сотрудничества с ЕАЭС (ВИДЕО)

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Игорь Додон очень сожалеет, что нынешнее руководство страны не считает нужным сотрудничать с Евразийским экономическим союзом, и отмечает, что цена на газ для государств-членов ЕАЭС составляет 120-160 долларов за тысячу кубометров, а Молдова отказывается от этой платформы, в которой у нас нет никаких обязательств. Об этом он заявил в рамках передачи на частном телеканале.

– Месседжи Санду очень напоминают месседжи Плахотнюка. Владимир Георгиевич и тогдашний премьер-министр Филип говорили, что процедуры (получения статуса наблюдателя в ЕАЭС – прим.ред.) не соблюдены, что они не признают и так далее, хотя мы участвовали 2,5 года во всех мероприятиях на этой платформе. Мы являемся наблюдателем в ЕАЭС, и я советую нынешней власти не боятся этого, а использовать, ездить, беседовать. Это не несёт никаких обязательств, не противоречит Соглашению об ассоциации ЕС. Ездите и по Европе, если так решили, но зачем пинать традиционные рынки, пинать сотрудничество с РФ, которая является основным рынком для нашего сельского хозяйства? – подчеркнул он.

Напомним, накануне Майя Санду заявила, что не признаёт статус наблюдателя Молдовы в ЕАЭС.

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