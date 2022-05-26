Додон: Меня предупреждали, чтобы я не критиковал Санду, и настоятельно рекомендовали покинуть Молдову

Пятый президент Молдовы, почётный председатель ПСРМ, председатель Молдавско-Российского делового союза передал новое послание через своих адвокатов.

Ниже публикуем текст без сокращений.

Возбуждённое против меня политическое дело становится главной заботой власти ПДС. Если ничего другого они делать не могут – ни в экономике, ни в развитии страны, ни в возвращении украденного миллиарда – им осталось только заниматься разборками с оппозицией. Как видно, они хорошо усвоили уроки Плахотнюка в том, что касается захвата государства и уголовного преследования оппонентов.

В среду подконтрольные режиму Майи Санду прокуроры выдвинули мне обвинения (во вторник я был подозреваемым) по ряду статей. Хочу отметить, что впервые в истории Республики Молдова против политика, лидера оппозиции была сформирована следственная группа в составе более чем 50 человек: прокуроров и следователей.

Очевидно, что это избыток усердия и неоправданная трата сил. Большинство этих следователей должны были бы не заниматься сегодня искусственным делом на имя Додона, а расследованием дел, имеющих международный резонанс, как кража миллиарда, концессия аэропорта или коррупционные процессы, имеющие место сейчас.

Однако для Майи Санду и ПДС, управляемых Западом, важнее уничтожить оппозицию и очернить меня лично, чем пролить свет на все беззакония, совершённые когда-либо или совершаемые сейчас правыми.

Но я выдержу всё это давление.

Что касается выдвинутых мне обвинений – все они ложные, без серьёзных доказательств. Любой независимый суд, не захваченный политически, их отклонит.

Прокуроры пытаются подкрепить обвинение в незаконном обогащении результатами проведённых у меня дома и у моих родственников обысков. Вопреки спекуляциям и пропагандистским интерпретациям, запущенным и продвигаемым обслуживающими власть СМИ, хочу сделать ряд уточнений:

– У меня дома (на Буюканах) нашли лишь несколько тысяч евро, которые имеют документальное происхождение и были получены мной в качестве зарплаты (более миллиона леев за последние 12 месяцев). Была найдена и расписка с подписью моей жены о законно переданном авансе за набор мебели. Эта расписка была тайком сфотографирована одним из членов следственной группы и вброшена в СМИ за 5 минут. Понимаю, что никто не отреагировал на данный инцидент. Остальные инсинуации не соответствуют реальности и легко могут быть опровергнуты в рамках судебного процесса.

– У моей мамы (в Садова) нашли деньги, которые принадлежат ей, полученные, в том числе, от продажи активов родственников, что будет документально подтверждено. Ответственно заявляю, что не владею ни лично, ни через посредников движимым или недвижимым имуществом в Садова.

– Обыски у моего шурина Петру Мериняну. Он, работавший 20 лет за границей, на самом деле поверил в то, что диаспору ждут дома с распростёртыми объятиями. Он продал квартиру в Москве, официально задекларировав деньги на въезде в страну, и решил открыть дело в своём родном селе Моловата Веке, создав десятки рабочих мест. Инцидент с распиской, неприятный, но столь освещённый СМИ, объясняется эмоциями человека, который возвращается домой из-за границы, и в 7 утра его будят люди в масках, напугав ребёнка.

Заявляю, что у моей семьи нет недвижимости в Моловата Веке, а запущенная в публичное пространство провластными СМИ информация не соответствует действительности, что будет доказано в суде. Таким образом, ещё раз подтверждаю, что иных объектов недвижимости, активов, доходов, кроме тех, что были задекларированы публично, у меня нет, а этот процесс, в том числе данное обвинение, я считаю выдуманным предлогом для начала политической расправы со стороны госпожи Майи Санду, которая хочет любой ценой устранить главного политического оппонента.

Обвинения, касающиеся коррупционных деяний, получении взятки, незаконного финансирования партии, а также абсурдное обвинение в измене Родине, являются необоснованными. Они основаны на незаконно сделанных видеозаписях (которые не могут служить доказательством в суде) Плахотнюком в 2019 году, когда Молдова пережила один из главных вызовов – борьбу с олигархическим режимом, захватившим все государственные учреждения, что, к сожалению, повторяется под руководством Майи Санду.

Повторю то, что я говорил и ранее: в июне 2019 года я подверг огромному риску как себя лично, так и свою семью, когда я проводил псевдопереговоры с Плахотнюком, осознавая, что меня записывают на видео, с целью устранить олигархический режим и создать антиолигархическую правительственную коалицию: ПСРМ+ACUM (PAS+DA). Мне это удалось, и тогда мы дали Республике Молдова новый шанс.

Хочу напомнить, что бенефициарами тех событий являются и нынешние руководители государства, включая Майю Санду, которая сейчас занимается репрессиями против оппозиции в диктаторском стиле Плахотнюка.

В завершение хочу заверить вас, что я прекрасно понимаю зачем и в чьих интересах внутри страны и извне осуществляется это давление, возбуждаются уголовные дела по заказу, устраивается избирательное телевизионное правосудие, пропагандируется ненависть и очерняется публичный образ. Я объяснил и в предшествовавшем тексте часть мотивов, побудивших власть начать этот процесс против меня.

Но я абсолютно уверен в том, что народ уже понял, насколько лживой может быть действующая власть, какая она фальшивая, антидемократическая и мстительная. И насколько она некомпетентна в решении реальных проблем страны.

Я не поддамся давлению. Вместе с командой, со всеми членами и сторонниками Партии социалистов, с гражданами, с истинными патриотами Молдовы мы освободим страну от этого лживого режима, который захватил все государственные учреждения и методично разрушает нашу страну, экономику, веру и будущее.

И ещё кое-что. Последние 7 месяцев, с тех пор как я решил отказаться от мандата депутата, меня предупреждали, чтобы я не критиковал власть, особенно президента. Также мне настоятельно рекомендовали покинуть Молдову. Однако я не сделал этого, хотя мог, если бы захотел.

Я не уехал, не сдался, не сдамся и сейчас. Борьба продолжается. Никто не приходит к власти навечно. Хотя многие из тех, кто находится у руководства страны, забывают об этом.

P.S. Это послание было передано через моих адвокатов. Меня могут лишить на какое-то время возможности или права общаться с вами, но будьте уверены, что я всегда буду думать о тех, кто мне дорог, я всегда буду думать обо всех гражданах Республики Молдова, которые ждут возвращения к нормальной жизни.