Додон – медработникам Кагула: Наша команда завершит процесс удвоения зарплат работникам системы здравоохранения! (ФОТО, ВИДЕО)

0

В Кагуле Игорь Додон провёл встречу с работниками нескольких медицинских учреждений города и района. В начале беседы он поблагодарил всех медиков за усилия в борьбе с пандемией и напомнил, что прошлый год по его президентской инициативе был объявлен Годом медицинского работника, и сотни представителей этой сферы получили государственные награды и почётные дипломы главы государства.

– Кроме того, мы начали процесс удвоения зарплат работникам системы здравоохранения, но этот процесс был «заморожен» перед последним этапом. Тем не менее, наша команда профессионалов намерена вернуться к этому вопросу в парламенте следующего созыва и завершить начатое, – заверил он участников беседы.

Додон представил основные положения предвыборной программы Блока коммунистов и социалистов в части социальной защиты населения, укрепления системы здравоохранения, особенно в районах, и другие важные пункты.



Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.