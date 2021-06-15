Додон – медработникам Кагула: Наша команда завершит процесс удвоения зарплат работникам системы здравоохранения! (ФОТО, ВИДЕО)

Додон – медработникам Кагула: Наша команда завершит процесс удвоения зарплат работникам системы здравоохранения! (ФОТО, ВИДЕО)
В Кагуле Игорь Додон провёл встречу с работниками нескольких медицинских учреждений города и района. В начале беседы он поблагодарил всех медиков за усилия в борьбе с пандемией и напомнил, что прошлый год по его президентской инициативе был объявлен Годом медицинского работника, и сотни представителей этой сферы получили государственные награды и почётные дипломы главы государства. 

– Кроме того, мы начали процесс удвоения зарплат работникам системы здравоохранения, но этот процесс был «заморожен» перед последним этапом. Тем не менее, наша команда профессионалов намерена вернуться к этому вопросу в парламенте следующего созыва и завершить начатое, – заверил он участников беседы. 
Додон представил основные положения предвыборной программы Блока коммунистов и социалистов в части социальной защиты населения, укрепления системы здравоохранения, особенно в районах, и другие важные пункты.


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