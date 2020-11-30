Додон: Масштабные инфраструктурные проекты будут продолжены (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон принял этим утром участие в еженедельном совещании с председателем парламента Зинаидой Гречаный и премьер-министром Ионом Кику. Стороны обсудили вопросы, касающиеся принятия правительством проекта бюджета на 2021 год. После этого документ будет отправлен в парламент.

Говорили и о проблеме установления максимальной ставки местных налогов – эта инициатива поддерживается большинством местных публичных администраций и инвесторами, в том числе иностранными. Президент, премьер и спикер отметили также, что руководство страны намерено продолжить масштабные инфраструктурные проекты, в том числе за счет привлечения иностранных инвесторов.

На совещании была рассмотрена ухудшающаяся ситуация в области здравоохранения, что вызвано беспрецедентным ростом числа инфицированных как в Молдове, так и в мире. В связи с этим было подчёркнуто, что национальная система здравоохранения пока располагает необходимым числом коек и оборудованием для борьбы с эпидемией, но ощущается острая нехватка медицинских кадров. – Поэтому мы вновь убедительно просим граждан строго и неукоснительно соблюдать все санитарные требования, – отметил Игорь Додон. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.