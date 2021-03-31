Додон: Локдауна в Молдове не будет! (ВИДЕО)

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Социалисты не допустят введения в стране ограничений, аналогичных тем, что были весной прошлого года. Об этом в рамках программы на “Спутник-Молдова” заявил Игорь Додон. “Ситуации марта-апреля прошлого года, когда полностью закрывали предприятия, когда закрывали границы, когда люди должны были сидеть по домам – не будет”, – заверил он.

– Локдауна в Молдове не будет. Хочу, чтобы чётко все понимали: чрезвычайное положение, которое будет сегодня рассматриваться на заседании парламента, даёт возможность, если оно будет утверждено, правительству и Комиссии по чрезвычайным ситуациям принимать определенные решения, которые сейчас законодательство им не позволяет. Конечно, идеально было бы назначить дееспособное правительство. Мы предлагали не раз, чтобы президент страны Майя Санду выполнила свои конституционные обязанности и выдвинула Владимира Головатюка кандидатом на должность премьер-министра. Если бы президент соблюдала Конституцию, то уже на этой неделе мы бы назначили премьер-министра, и у правительства были бы полномочия бороться с пандемией. Так как президент блокирует конституционные процессы, другого выхода из ситуации для того, чтобы справиться с пандемией, чем чрезвычайное положение, у нас на данном этапе нет, – пояснил он.

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