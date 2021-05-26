Додон: Люди ждут от политиков стабильности и процветания

Додон: Люди ждут от политиков стабильности и процветания

В рамках визита в Новоаненский район Игорь Додон встретился с сотрудниками местного филиала Anenii Noi Gaz. Председатель ПСРМ приветствовал трудовой коллектив, поблагодарил их за то, что в минувшем и нынешнем году они прилагают усилия и выполняют план работ, несмотря на трудности, вызванные пандемией.

– Люди рассказали нам, что ждут от политиков стабильности и процветания, а Молдовой должны управлять те, кто объединяет общество и работает для людей, для страны, – отметил Додон. 

Напомним, сегодня лидер ПСРМ совершает визит в Новые Анены.

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