Додон: Люди ждут от политиков стабильности и процветания

0

В рамках визита в Новоаненский район Игорь Додон встретился с сотрудниками местного филиала Anenii Noi Gaz. Председатель ПСРМ приветствовал трудовой коллектив, поблагодарил их за то, что в минувшем и нынешнем году они прилагают усилия и выполняют план работ, несмотря на трудности, вызванные пандемией.

– Люди рассказали нам, что ждут от политиков стабильности и процветания, а Молдовой должны управлять те, кто объединяет общество и работает для людей, для страны, – отметил Додон.

Напомним, сегодня лидер ПСРМ совершает визит в Новые Анены.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.