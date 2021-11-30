Додон: Люди разочарованы. Если бы сейчас были выборы, ПДС уже не взяла бы большинство (ВИДЕО)

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Это первый случай за 30 лет независимости Республики Молдова, когда партия власти за три месяца потеряла 10% в рейтинге доверия. Об этом в рамках “Интервью недели” заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ отметил, что такого не было даже с АЕИ, чей рейтинг первые год-полтора только рос.

– Если бы сейчас были выборы, ПДС большинство уже бы не получила, и они это знают. Валить всё на других проще всего, но не получается, потому что сейчас есть полнота власти: у них и парламент, и президентура, и правительство. И говорить, что социалисты виноваты, Додон виноват… Додона вообще нет в парламенте, – отметил председатель ПСРМ.

Додон подчеркнул, что за исключением внешней повестки достижений у нового руководства страны нет ни по одному направлению. “Зарубежные визиты – это очень хорошо, но что от этого народу?”, – отметил он.

– Народ говорит, что разочарован, сожалеет о выборе 11 июля, что они ошиблись, спрашивают у нас, что делать. Я уже как-то сказал, что “косметический ремонт” не поможет. Выгнать одного министра или даже премьера – от этого ситуация не изменится. Кардинальный выход – это досрочные парламентские и президентские выборы, – добавил он.

Игорь Додон также отметил, что за последние три месяца Блок коммунистов и социалистов набрал в рейтинге 5-8%. Председатель ПСРМ считает, что в феврале-марте БКС может превзойти партию власти в предпочтениях граждан.

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