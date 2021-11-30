Додон: Люди разочарованы. Если бы сейчас были выборы, ПДС уже не взяла бы большинство (ВИДЕО)

Додон: Люди разочарованы. Если бы сейчас были выборы, ПДС уже не взяла бы большинство (ВИДЕО)

Это первый случай за 30 лет независимости Республики Молдова, когда партия власти за три месяца потеряла 10% в рейтинге доверия. Об этом в рамках “Интервью недели” заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ отметил, что такого не было даже с АЕИ, чей рейтинг первые год-полтора только рос. 

– Если бы сейчас были выборы, ПДС большинство уже бы не получила, и они это знают. Валить всё на других проще всего, но не получается, потому что сейчас есть полнота власти: у них и парламент, и президентура, и правительство. И говорить, что социалисты виноваты, Додон виноват… Додона вообще нет в парламенте, – отметил председатель ПСРМ. 

Додон подчеркнул, что за исключением внешней повестки достижений у нового руководства страны нет ни по одному направлению. “Зарубежные визиты – это очень хорошо, но что от этого народу?”, – отметил он.

– Народ говорит, что разочарован, сожалеет о выборе 11 июля, что они ошиблись, спрашивают у нас, что делать. Я уже как-то сказал, что “косметический ремонт” не поможет. Выгнать одного министра или даже премьера – от этого ситуация не изменится. Кардинальный выход – это досрочные парламентские и президентские выборы, – добавил он. 

Игорь Додон также отметил, что за последние три месяца Блок коммунистов и социалистов набрал в рейтинге 5-8%. Председатель ПСРМ считает, что в феврале-марте БКС может превзойти партию власти в предпочтениях граждан.

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