Додон – лидерам стран СНГ: Каждый в отдельности мы не справимся с нарастающими угрозами. Наша сила – в единстве! (ВИДЕО)

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Чтобы справиться с политическими вызовами, сконструированными некоторыми западными партнёрами, лидерам стран СНГ, как никогда, нужно держаться вместе. “Наши государства и народы связаны общей историей, среди страниц которой Победа в Великой Отечественной войне, послевоенные годы мощного строительства и подъёма, пережитые годы разрушения советской страны”, – отметил Игорь Додон, выступая на заседании Совета глав государств СНГ.

Молдавский лидер подчеркнул, что 2020-й год окончательно утвердил новую реальность, которая уже никем не оспаривается: мы живём в многополярном мире, в котором нет места доминированию отдельной сверхдержавы над остальным миром.

– В уходящем году подтвердились опасения, которые мы не раз высказывали на наших публичных заседаниях и в узких неформальных беседах. Прослеживается чёткая стратегия, направленная на дестабилизацию внутриполитической ситуации в странах СНГ, на создание в его пространстве очагов нестабильности и нацеленная, в основном, против нашего стратегического партнёра – против Российской Федерации. С учётом нарастающей геополитической конфронтации было бы наивно полагать, что в 2021-м году давление и подрывная деятельность на постсоветском пространстве ослабятся, – отметил Додон.

В связи с этим глава государства призвал лидеров стран СНГ быть вместе, чтобы справиться с этими вызовами.

– Общая история и сохранённые общие ценности делают нас сильнее, дают возможность ещё крепче сплотиться в этот непростой период современной истории. Каждый в отдельности, сами по себе, мы не справимся с нарастающими угрозами. Вместе мы можем и должны устоять. Наша сила – в единстве, – подытожил он.

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