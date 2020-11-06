Додон: Либо наша команда продолжит то хорошее, что было начато, либо другие остановят всё до “лучших времён” (ВИДЕО)

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Борьба с пандемией, увеличение пенсий на 10-15%, повышение зарплат бюджетников, строительство промышленных парков, помощь аграриям – это и многое другое руководство страны намерено внедрить в жизнь в будущем году, однако для того, чтобы это стало возможным, в стране нужна стабильность. Вот почему от выбора каждого 15 ноября зависит очень многое. Об этом заявил Игорь Додон.

– Многие из вас думают, что незачем приходить. Очень просто – либо мы продолжаем то, что было начато, либо мы всё остановим до “лучших времен”, пока разберутся, кто круче: президент или премьер, спикер или лидер партии и т.д. Сейчас у нас сплочённая работа. Да, в парламенте непросто, но есть стабильность, и я могу держать это в руках. Я вам обещаю, что мы это сможем удержать, тогда как другой президент это не удержит и начнутся проблемы. Поэтому мы должны ценить то, что мы имеем сейчас, ценить эту команду и дать ей шанс продолжить хорошие дела. А мы знаем как, и я уверен, что следующий год будет лучше этого, – сказал он.

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