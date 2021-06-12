Додон: Курс Молдовы должен быть неизменным – взаимовыгодные отношения и с Востоком, и с Западом, исходя из наших интересов

Додон: Курс Молдовы должен быть неизменным – взаимовыгодные отношения и с Востоком, и с Западом, исходя из наших интересов

В качестве члена Союза офицеров Республики Молдова Игорь Додон принял участие в расширенном заседании организации. Председатель ПСРМ поблагодарил офицеров за их патриотизм и готовность защитить наш суверенитет, независимость и территориальную целостность.

Он также изложил своё мнение по ряду важнейших вопросов внутренней и внешней политики Республики Молдова. Игорь Додон подчеркнул неизменность нашего курса на взаимовыгодные отношения со странами и Востока, и Запада, исходя из национальных интересов Молдовы.

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