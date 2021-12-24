Додон: Куда пропали западные послы? Все молчат (ВИДЕО)

0

За менее чем полгода ПДС умудрилась “накосячить” уже несколько раз. Так, были приняты скандальные поправки в Закон “О прокуратуре”, впоследствии раскритикованные Венецианской комиссией, и отменены результаты выборов в Бельцах. Обычно “голосистые” послы западных стран в обоих случаях промолчали. Об этом в рамках программы на телеканале “НТВ Молдова” заявил Игорь Додон.

– А где послы? ЕС, США, Великобритании, Германии, Франции и т.д., которые всегда были очень голосистыми и активными? Нет ни одного, все молчат. 6-7 месяцев назад, в апреле-мае, когда было парламентское большинство, которое принимало некоторые законы, какие заявления были? И это понятно. Это Запад, есть НПО, которые финансируются напрямую Брюсселем, Вашингтоном и другими западными столицами, которые дают команды, кого критиковать, а кого нет, на кого можно лаять, а кому ноги целовать. И вся эта “армия” пытается сейчас отбелить власть, но у них не очень получается, – сказал он.

Додон отметил, что западные партнёры нынешней власти должны понимать, что вину за все ошибки ПДС будут нести и они, так как сейчас закрывают глаза на все творимые руководством Молдовы беззакония.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.