Додон: Кто виноват в смерти сотен людей, которых можно было спасти, и кто за это ответит?

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К коллапсу энергосистемы добавляется и катастрофическая ситуация в области здравоохранения. Об этом на своей странице в соцсети пишет Игорь Додон. Он отмечает, что нынешней осенью умерли сотни людей, которых можно было спасти. “Кто виноват в этой катастрофе и как привлечь их к ответственности?” – задаётся вопросами председатель ПСРМ.

Так, отмечает Додон, по состоянию на 6 августа 2021 года средний показатель распространения COVID-19 в неделю составлял 153 случая и три смертельных исхода. На 6 сентября в неделю было 497 заражений и семь смертей. На 6 октября – 1227 случаев заражения и 25 смертей (за этот период 2020 года было 11 смертей). На 4 ноября средний недельный показатель составляет 1282 новых случая и 42 смертельных исхода (за этот период 2020 года – 17 смертей).

В конце прошлой недели был зарегистрирован антирекорд смертности с самого начала пандемии (а на этой неделе антирекорд повторился) – от коронавируса умерли 49 человек. Общее количество умерших от COVID-19 в Республике Молдова превысило 8 тысяч.

– Полагаю, настала пора вести дискуссии, более серьезные дебаты в обществе, в профессиональной среде, на пленарных заседаниях парламента по теме профессионализма и компетентности тех, кто управляет этой областью государственной политики. Нынешней осенью умерли сотни людей, которых можно было спасти. Кто виноват в этой катастрофе и как привлечь их к ответственности? – подчеркнул председатель ПСРМ.

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