Додон: Кто виноват в смерти сотен людей, которых можно было спасти, и кто за это ответит?

К коллапсу энергосистемы добавляется и катастрофическая ситуация в области здравоохранения. Об этом на своей странице в соцсети пишет Игорь Додон. Он отмечает, что нынешней осенью умерли сотни людей, которых можно было спасти. “Кто виноват в этой катастрофе и как привлечь их к ответственности?” – задаётся вопросами председатель ПСРМ.
Так, отмечает Додон, по состоянию на 6 августа 2021 года средний показатель распространения COVID-19 в неделю составлял 153 случая и три смертельных исхода. На 6 сентября в неделю было 497 заражений и семь смертей. На 6 октября – 1227 случаев заражения и 25 смертей (за этот период 2020 года было 11 смертей). На 4 ноября средний недельный показатель составляет 1282 новых случая и 42 смертельных исхода (за этот период 2020 года – 17 смертей).
В конце прошлой недели был зарегистрирован антирекорд смертности с самого начала пандемии (а на этой неделе антирекорд повторился) – от коронавируса умерли 49 человек. Общее количество умерших от COVID-19 в Республике Молдова превысило 8 тысяч.
– Полагаю, настала пора вести дискуссии, более серьезные дебаты в обществе, в профессиональной среде, на пленарных заседаниях парламента по теме профессионализма и компетентности тех, кто управляет этой областью государственной политики. Нынешней осенью умерли сотни людей, которых можно было спасти. Кто виноват в этой катастрофе и как привлечь их к ответственности? – подчеркнул председатель ПСРМ.
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Кто виноват? …..Спросите у Всевышнего, вы же ходите в церковь. Тогда кто виноват ,что в мире свыше 5 млн людей погибло от коронавируса? Правительство Молдовы, что-ли? Ой,господа социалисты,столько у вас ненависти! Оставили газ и взялись за коронавирус. Если вы и ваша команда считаете себя всемогущими,то помогаете друг другу,вы верующие,значит выполняйте наказ из Святого писания.Обидно ,что в наши души,ничего святого не осталось. Вы хотите этим повышать свой рейтинг,хотите добиваться,чтобы люди ещё с большей ненависти смотрели друг на друга разделились на ваши и наши. Ленин тоже шел по этому пути,разделил людей на красных и белых. Но ведь произошло страшное- гражданская война! Вы и ваш блок,что,тоже этого добиваетесь? Бойтесь Бога!!! Хотя ваш партнёр никогда в Нем не верил,иначе как объяснить что в 60 годы прошлого столетия были разрушены все церкви? Что касается вирусов ,то они были,есть,и будут,и чем дальше тем хуже.Сто лет тому назад была Эбола, сегодня Covid,что будет завтра…. Бог его знает. Но то что сами люди виноваты,это бесспорно: нагадили планету,уже некуда девать химические и ядерные бомбы,столько вооружений всех видов что страшно себе представить,а главное люди-они такими злыми и вредными стали что уже некуда,у всех в голове деньги, деньги. А это страшнее всех видов вооружений вместе взятых.И страшнее всех видов коронавируса.