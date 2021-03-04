Додон: КС снова поставил Санду на место

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Председатель Партии социалистов прокомментировал сегодняшнее решение Конституционного суда.

– КС снова поставил президента на место и не разрешил Майе Санду нарушать Конституцию, менять министров и назначать других по своему желанию в условиях и.о. правительства, – отметил он.

Додон также назвал правильным решение Конституционного суда разрешить временному правительству назначать на вакантные должности руководителей 2 и 3 уровня: госсекретарей и руководителей департаментов и агентств. Это позволит не допустить блокирования деятельности госструктур, отметил он.

Председатель ПСРМ также приветствовал решение о предоставлении дополнительных полномочий временному правительству в случае принятия парламентом постановления о чрезвычайной ситуации.