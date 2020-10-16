Додон: Кричать “Jos!” много ума не надо. Но люди не для этого делегировали вас в парламент

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Каждый депутат должен делать всё для того, чтобы добиться конкретных результатов для людей, которые делегировали его в парламент. Однако многие избранники не хотят бороться за идеи, а предпочитают только кричать и блокировать трибуну законодательного органа, отмечает Игорь Додон.

– Очень просто быть депутатом от оппозиции: ничего не делать, каждый день кричать, выступать с популистскими предложениями. Но нужно работать всем вместе. Нет “левых” и “правых”. Все мы – руководители страны, мы обязаны сделать всё, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Должна быть борьба идей. Кричать “Jos!” много ума не надо. Но люди выбирали вас не для того, чтобы вы обижались, играли в кошки-мышки и вели себя так, как будто сидите в песочнице, – сказал он.

Додон в очередной раз подчеркнул, что люди устали от стерильных дискуссий на геополитические темы и ждут от политиков иного подхода.

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