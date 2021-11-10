Додон: “Косметический ремонт” не поможет. Нужен капитальный – досрочные президентские и парламентские выборы в один день (ВИДЕО)

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В сложившейся в стране сложной ситуации “косметический ремонт” не поможет. Нужно провести досрочные выборы – президентские и парламентские – в один день, и как можно скорее, считает Игорь Додон.

Об этом он заявил в рамках передачи “Главный вопрос” на “НТВ Молдова”.

– Поменяют Кульминского на кого-то, Немеренко на кого-то, даже Гаврилицу могут поменять…Но “косметический ремонт” не поможет. Тут нужен ремонт капитальный – досрочные президентские и парламентские выборы, и пройти они должны в один день, – сказал он.

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