Додон: Конституционному суду придётся очень постараться, чтобы угодить западным послам и Майе Санду

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15 апреля Конституционный суд должен очень постараться и показать незаурядные способности в юридической науке, чтобы угодить западным послам и дать Майе Санду возможность распустить парламент вопреки конституционным нормам и принципам европейского правового государства. Об этом на своей странице в соцсети пишет председатель ПСРМ Игорь Додон, комментируя то, что Совет Европы во вторник подтвердил ранее официально озвученную позицию (рекомендации Венецианской комиссии от 2017 и 2019 годов): нельзя распускать парламент, если есть большинство депутатов, готовых проголосовать за утверждение правительства.

– Если это произойдёт и большинство судей КС опустятся до уровня КС времён Плахотнюка, стоит ли доверять такому суду или надо объявить о захваченном государстве так же, как в июне 2019 года? Повторюсь: выборы могут состояться только после того, как мы справимся с пандемией, экономическим и социальным кризисом. А для этого нужно назначить дееспособное правительство, – отметил он.

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