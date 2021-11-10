Додон: Компенсировать рост тарифа на газ нужно всем без исключения! (ВИДЕО)

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Государство должно найти средства, чтобы компенсировать рост тарифа на газ всем без исключения – и населению, и экономическим агентам. Об этом в рамках передачи “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ призвал руководство страны перестать “делить людей”, а помочь всем.

– Все эти варианты через соцработников, которые будут ходить по домам и считать, сколько у тебя кур или кондиционеров, ни к чему хорошему не приведут. Люди ничего не почувствуют, – сказал он.

Додон отметил, что социалисты предлагают компенсировать рост тарифа на газ всем без исключения. Для этого нужно около 200 с лишним миллионов долларов.

– Не только для некоторых категорий, а для всех. Если будет только для некоторых категорий, будет переинфляция, цены на всё вырастут. У нас будет либо кризис неплатежей, либо снизится потребление, а это сразу проблемы у производителей, рабочие места будут закрываться, деньги не будут поступать в бюджет. Если не помочь экономическим агентам, они станут неконкурентоспособными. Это увольнение рабочих, неплатежи в бюджет, всё по цепочке. Это обойдётся государству дороже, чем сейчас найти и выделить 200 миллионов долларов, – подчеркнул председатель ПСРМ.

Игорь Додон добавил, что роль правительства – заботиться о каждом.

– И не надо людей делить: что этот 30 кубов потребляет, а этот 40. Покройте всем. Или из бюджета, или у партнёров за рубежом, которые, как вы хвастаетесь, вам помогают, или есть почти 4 млрд долларов в резервах, возьмите оттуда. Зачем эти резервы нужны? Чтобы в нужный момент помочь гражданам. Или это деньги МВФ и американцев? Нет, наши. Так давайте используем их, чтобы частично решить эту проблему, – подытожил он.

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