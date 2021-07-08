Додон: Коммунисты и социалисты сформируют в парламенте команду патриотов Молдовы (ВИДЕО)

Додон: Коммунисты и социалисты сформируют в парламенте команду патриотов Молдовы (ВИДЕО)

Жители Молдовы хотят, чтобы коммунисты и социалисты остались единой силой и в парламенте. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ подчеркнул, что эта фракция будет самой сильной из всех, что будут представлены в законодательном органе.  

– Мы сделаем всё возможное, чтобы в следующем парламенте у нас была одна фракция. Как она будет называться – не столь важно. Но она будет самой сильной с точки зрения профессионализма, опыта, патриотизма. Это будет команда патриотов Республики Молдова, – сказал он. 

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