Додон: Команда ПСРМ полна решимости работать для процветания страны и благосостояния граждан

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Игорь Додон находится сегодня в Сорокском районе. Первые пункты назначения – село Дубна и коммуна Воловица. Состоялись встречи с главами населённых пунктов, местными советниками и представителями ПСРМ. Была обсуждена текущая ситуация и проблемы, с которыми сталкиваются местные жители.

– Хочу отметить, что в этих населенных пунктах было реализовано несколько проектов, в том числе реабилитированы дороги в рамках программы «Хорошие дороги для всех», запущенной по моей инициативе в период пребывания на посту президента. Так, селу Дубна было выделено 927 386 леев, а Воловице – 1 122 863 леев. В этом году по инициативе ПСРМ из госбюджета выделено 200 тысяч леев на обустройство парка в Дубне и еще 200 тысяч на ремонт крыши дома культуры в Воловице, – отметил Додон на своей странице в соцсети.

Он поблагодарил за поддержку, оказанную на президентских выборах. За его кандидатуру в селе Дубна проголосовало более 51%, а в Воловице – 56%.

– Подчеркнул, что команда социалистов полна решимости и дальше работать, чтобы наша страна могла процветать, а люди жили в лучших условиях, – подытожил он.

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