Додон: Кику подаёт в отставку не под давлением депутатов или протестующих, а для запуска процедуры досрочных выборов (ВИДЕО)

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Решение Иона Кику подать в отставку было принято не по причине выдвинутого ему вотума недоверия некоторыми депутатами и не под давлением протестующих, а для того, чтобы запустить процедуру досрочных парламентских выборов, отметил на брифинге для прессы Игорь Додон. Он поблагодарил кабинет министров за деятельность, отметив, что ни одно другое правительство не столкнулось с таким количеством вызовов, как правительство Кику.

– Это решение было принято после того, как были утверждены все важные законы для обеспечения функционирования государства. Вчера вступили в силу законы о государственном бюджете и о бюджетно-налоговой политике. Вчера же правительство одобрило все нормативные акты, необходимые для реализации этих законов. В этой ситуации, когда обеспечена бюджетная, финансовая стабильность, мы как ответственные люди, президент, премьер и спикер, как и обещали, приняли нужное решение в подходящий момент, – сказал он.

Игорь Додон также выразил уверенность в том, что те, кто критиковали правительство Иона Кику, вскоре признают, что это был один из наиболее профессиональных кабинетов министров, который справился со всеми возникшими в этом году проблемами.

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