Додон: Кику останется во главе правительства, но состав кабмина изменится (ВИДЕО)

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Ион Кику продолжит возглавлять правительство как минимум до досрочных парламентских выборов, которые должны состояться в следующем году. В то же время состав кабинета министров претерпит изменения. Об этом заявил Игорь Додон.

– Что касается министров – некоторые поменяются. Изменения необходимы, не могу пока точно сказать, какими они будут. Состав правительства после президентских выборов поменяется, но премьер-министр останется во главе кабинета министров, – сказал он.

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