Додон: Каждый день мы теряем десятки жизней, а президентура пытается заблокировать российскую вакцину!

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“Как можно назвать государственных деятелей, в нашем случае речь идёт об аппарате президента Майи Санду, которые пытаются заблокировать российскую вакцину “Спутник V” в разгар пандемии, при том что мы каждый день теряем десятки жизней?!”. Этим вопросом задаётся лидер ПСРМ Игорь Додон после того, как президентура опровергла информацию о регистрации в нашей стране прививки.

– Слава Богу, что у этих “патриотов” ничего не получилось – на официальных сайтах правительства Молдовы есть официальное подтверждение регистрации российской вакцины, – отметил он.

Додон также подчеркнул: в то время как Санду пытается заблокировать регистрацию российской вакцины, канцлер Австрии Курц позвонил Путину и попросил прививку. В частности, стороны обсудили возможности поставок в Австрию “Спутник V”, а также налаживания её совместного производства.

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