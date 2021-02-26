Додон: Каждый день мы теряем десятки жизней, а президентура пытается заблокировать российскую вакцину!

Додон: Каждый день мы теряем десятки жизней, а президентура пытается заблокировать российскую вакцину!

“Как можно назвать государственных деятелей, в нашем случае речь идёт об аппарате президента Майи Санду, которые пытаются заблокировать российскую вакцину “Спутник V” в разгар пандемии, при том что мы каждый день теряем десятки жизней?!”. Этим вопросом задаётся лидер ПСРМ Игорь Додон после того, как президентура опровергла информацию о регистрации в нашей стране прививки. 

– Слава Богу, что у этих “патриотов” ничего не получилось – на официальных сайтах правительства Молдовы есть официальное подтверждение регистрации российской вакцины, – отметил он. 

Додон также подчеркнул: в то время как Санду пытается заблокировать регистрацию российской вакцины, канцлер Австрии Курц позвонил Путину и попросил прививку. В частности, стороны обсудили возможности поставок в Австрию “Спутник V”, а также налаживания её совместного производства.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md