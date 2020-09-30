Додон: Кандидатов много, президент – один (ВИДЕО)

Додон: Кандидатов много, президент – один (ВИДЕО)

В рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” Игорь Додон разделил всех кандидатов в президенты на три группы. 

– Первая группа – те, кто участвуют в кампании только для того, чтобы подтвердить рейтинг своей партии для досрочных парламентских выборов. Им нужно показать, что они еще “живы”, что они не “трупы”. 

Вторые – проигравшие на разных этапах. “Я дерусь, потому что я дерусь”.

Не вижу смысла голосовать за кандидатов первой и второй групп, они результатов не добьются, у них нездоровые амбиции. 

Я надеюсь, что в третьей группе будет хотя бы два кандидата, которые будут говорить о будущем страны. Не просто уколоть кого-то, а говорить о позитиве. Ситуация непростая, но мы все живем в нашей стране, здесь живут наши дети. Как быть дальше – давайте об этом поговорим! Я буду говорить только о том, что будем делать, основываясь на том, что уже сделано.

Кандидатов много, президент – один, – сказал он. 

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