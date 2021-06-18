Додон: Какой будет легитимность будущей власти, когда часть граждан лишена права голосовать? (ВИДЕО)

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Любые решения, касающиеся избирательных участков, должны комментировать не участники предвыборной кампании, а те, в чьи компетенции это входит, – ЦИК и правительство. Об этом в рамках нового выпуска своего видеоблога заявил Игорь Додон.

Он отметил, что впервые за долгие годы Центральная избирательная комиссия попыталась открыть избирательные участки в Бендерах и Коржова, однако для обеспечения процесса голосования было необходимо задействовать правоохранительные органы правого берега. Партнёры с левого с этим, сожалению, не согласились, пояснил он.

– Поэтому эти три участка были закрыты, но остались более 40, на которых можно проголосовать. Я призываю граждан РМ из Приднестровья принять участие в выборах, – сказал Додон.

Что касается голосования за границей, председатель ПСРМ подтвердил ранее озвученную им позицию: голосование нужно организовать таким образом, чтобы принять участие в нём могли все желающие – не только с Запада, но и с Востока.

– На каждой встрече меня спрашивают, почему те, кто находится за рубежом, должны решать судьбу тех, кто живёт здесь. Поэтому рано или поздно, после выборов, мы должны будем принять принципиальное решение: либо обеспечиваем равные условия для голосования всех желающих, либо, если это сделано не будет, какой тогда будет легитимность будущей власти, когда часть граждан лишена права голосовать? Мы должны быть справедливыми и корректными по отношению ко всем, – добавил Игорь Додон.

Подводя итог, он отметил, что решения о финальном числе участков за границей и источниках финансирования их открытия – за ЦИК и правительством.

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