Додон: Как бы не вышло так, что Санду не попадёт в следующий парламент, а Бэсеску – да (ВИДЕО)

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Дать гражданство экс-президенту Румынии, который открыто говорит, что хочет ликвидации нашего государства, – ошибка. Так считает Игорь Додон. Он уверен, что поступил правильно, когда лишил Траяна Бэсеску молдавского гражданства, а как поведёт себя Майя Санду – её дело, но предупредил избранного президента, чем это может обернуться для неё.

– Чтобы не получилось так, что Майя Санду не попадёт в следующий парламент или через один, а Бэсеску – да. У него больше заслуг в глазах тех, кто считает себя унионистами, как Санду, Нэстасе и им подобные. Как говорится: не рой яму другому – сам в неё попадешь. Сейчас вы роете яму, но это ваше дело. Те, кто голосует за Бэсеску, никогда не проголосуют за Додона, и наоборот, – сказал глава государства.

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