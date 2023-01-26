Додон: К врачам, назначившим лечение моему сыну, нагрянули прокуроры. Угрожали уголовными делами и проверкой на детекторе лжи

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Пятый президент страны сообщил сегодня утром на своей странице в соцсети, что вчера к врачам, назначившим лечение его сыну, нагрянули прокуроры. Они допросили медиков и подняли архив, отметил Игорь Додон.

– Ничего святого, никакого здравого смысла, а соблюдением закона и не пахнет. По указанию Майи Санду и Вероники Драгалин вчера, 25 января, прокуроры нагрянули к врачам, назначившим лечение моему сыну, допросили их и подняли архив. В течение нескольких часов медиков терроризировали, на них давили и угрожали уголовными делами и проверкой на детекторе лжи. Врачи и медицинские работники остались в слезах, напуганные возмутительным поведением прокуроров. Госпоже Драгалин не хватает бумаги, у неё нет людей, которые занимались бы расследованием кражи миллиарда, ландромата и других важных дел, зато есть время и силы поручать карманным прокурорам потешаться над моей семьей, врачами, просто из-за того, что они поставили диагноз и назначили лечение, – подчеркнул Додон.

Больше деталей он пообещал представить сегодня в 19:00, в прямом эфире N4 с Георгием Гонцей.

В прокуратуре данные заявления пока не прокомментировали.

Стоит отметить, что поставившие диагноз младшему сыну экс-главы государства врачи рекомендовали ему пройти курс реабилитации. На основании этого адвокаты Додона ходатайствовали об его выезде вместе с семьёй на лечение ребёнка в Румынию с 28 января по 5 февраля. Суд дал добро, однако один из прокуроров, Петру Ярмалюк, был категорически против. Он просил заслушать в суде медиков, а также отметил, что мальчик может отправиться в соседнюю страну с другими лицами по доверенности от родителей.

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