Додон: К октябрю в Молдове было восстановлено почти 60 тысяч рабочих мест

Додон: К октябрю в Молдове было восстановлено почти 60 тысяч рабочих мест

В апреле 2020 года из-за пандемии число рабочих мест в Молдове сократилось более чем на 80 тысяч по сравнению с апрелем 2019-го. Однако в октябре разница сократилась до 20 тысяч – то есть, почти 60 тысяч рабочих мест были восстановлены. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы на частном телеканале. 

Глава государства считает, что во многом это обусловлено тем, что власти не стали продлевать ограничения, что позволило экономическим агентам возобновить свою деятельность и вернуть людям работу.

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