Додон: Этот парламент должен быть распущен. Чем скорее, тем лучше

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Действующий парламент нужно распустить как можно скорее, после чего следует создать такой механизм, чтобы депутаты больше не могли переходить из одной фракции в другую, и выбрать новый состав законодательного органа. Такое мнение в рамках нового выпуска “Президент отвечает” выразил Игорь Додон.

Глава государства отметил, что социалисты, как и обещали, не приняли в свои ряды ни одного перебежчика и не позволили никому уйти из фракции ПСРМ. Однако то, что произошло в других фракциях, привело к тому, что этот парламент более не соответствует воле народа, а потому он должен быть распущен, сказал Додон.

– Эту практику в парламенте нужно прекратить, – выразил уверенность он.

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