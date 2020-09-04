Додон: Этот парламент должен быть распущен. Чем скорее, тем лучше

Додон: Этот парламент должен быть распущен. Чем скорее, тем лучше

Действующий парламент нужно распустить как можно скорее, после чего следует создать такой механизм, чтобы депутаты больше не могли переходить из одной фракции в другую, и выбрать новый состав законодательного органа. Такое мнение в рамках нового выпуска “Президент отвечает” выразил Игорь Додон. 

Глава государства отметил, что социалисты, как и обещали, не приняли в свои ряды ни одного перебежчика и не позволили никому уйти из фракции ПСРМ. Однако то, что произошло в других фракциях, привело к тому, что этот парламент более не соответствует воле народа, а потому он должен быть распущен, сказал Додон.

– Эту практику в парламенте нужно прекратить, – выразил уверенность он. 

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