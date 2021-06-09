Додон: Я всегда буду рядом с Гагаузией!

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Жители Чадыр-Лунги отмечают сегодня день города. Поздравить их с этим праздником приехал Игорь Додон. Граждане устроили лидеру социалистов тёплый приём: люди выстроились в целую очередь, чтобы сделать “селфи” с Додоном, пожать ему руку и просто поблагодарить.

– Большое спасибо, что вы меня всегда поддерживали. И я вас всегда поддерживал. Всё, что просил ваш мэр сделать для города, я делал. Я всегда буду рядом с вами, рядом с регионом, с Гагаузией! – сказал он.

Председатель ПСРМ отметил, что, в отличие от своих оппонентов, дарить подарки сегодня городу он не будет, так как предвыборная кампания и нельзя, однако после выборов Чадыр-Лунга получит от него 1 млн леев, которые будут потрачены на те нужды, которые определят примар населённого пункта и граждане.

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