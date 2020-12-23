Додон: Я возвращаюсь в ПСРМ. Всё только начинается! (ВИДЕО)

Додон: Я возвращаюсь в ПСРМ. Всё только начинается! (ВИДЕО)

30 декабря состоится съезд ПСРМ, на котором Игорь Додон будет избран председателем формирования. Сегодня на брифинге для прессы он объявил, что социалисты готовы обсуждать со всеми депутатами парламента и с новым президентом возможные варианты дальнейшего развития событий – назначение временного правительства или шаги по запуску процедуры досрочных парламентских выборов. 

– Переходное правительство тоже приведёт к досрочным выборам, но мы должны обеспечить функциональность государственных учреждений, – пояснил он. 

Додон также отметил, что предстоящий период будет “весьма интересным”.

– Когда заканчивается одна партия, сразу же стартует другая. Всё только начинается, уважаемые и неуважаемые оппоненты. Я вам это обещаю, – заявил он. 

Игорь Додон также пообещал, что будет бороться за интересы проголосовавших за него 700 тысяч граждан и следить за тем, чтобы новый президент работал для всего народа.

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