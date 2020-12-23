Додон: Я возвращаюсь в ПСРМ. Всё только начинается! (ВИДЕО)

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30 декабря состоится съезд ПСРМ, на котором Игорь Додон будет избран председателем формирования. Сегодня на брифинге для прессы он объявил, что социалисты готовы обсуждать со всеми депутатами парламента и с новым президентом возможные варианты дальнейшего развития событий – назначение временного правительства или шаги по запуску процедуры досрочных парламентских выборов.

– Переходное правительство тоже приведёт к досрочным выборам, но мы должны обеспечить функциональность государственных учреждений, – пояснил он.

Додон также отметил, что предстоящий период будет “весьма интересным”.

– Когда заканчивается одна партия, сразу же стартует другая. Всё только начинается, уважаемые и неуважаемые оппоненты. Я вам это обещаю, – заявил он.

Игорь Додон также пообещал, что будет бороться за интересы проголосовавших за него 700 тысяч граждан и следить за тем, чтобы новый президент работал для всего народа.

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