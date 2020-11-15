Додон: Я верю в Республику Молдова! Всё у нас получится! (ВИДЕО)

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Независимый кандидат на должность президента, действующий глава государства проголосовал на своём избирательном участке вместе с супругой Галиной. Он отметил активность граждан во втором туре выборов, подчеркнув, что тем самым они демонстрируют ответственность и патриотизм.

– Сегодня я голосовал за нашу страну, за укрепление государственности нашей страны. Я верю в Республику Молдова, в то, что у нас будет красивая страна, и мы её сохраним для наших потомков! Голосовал за мир, в том числе межэтнический. Категорически нельзя делить людей на своих и чужих, на граждан и “сепаратистов”. Все они – наши граждане: и в Молдове, и в Милане, и в Тирасполе, и в Москве, и в Бухаресте. Голосовал за социальную справедливость, за наши православные ценности, за то, что делает нас сильнее, за память предков. Мы прошли через разные времена, и забывать об этом, как этого кто-то хочет, нельзя. Я уверен, что всё будет хорошо, всё у нас получится! Мы обеспечим развитие страны! – пообещал он.

Игорь Додон призвал граждан быть максимально активными сегодня на выборах.

– Мы можем решить судьбу нашего народа вместе! – подчеркнул он.

В то же время первая леди проголосовала за “процветающую страну, в которыми главными будут благосостояние, спокойствие и мир”. С утра чета Додон побывала в монастыре и помолилась за благополучие нашей страны и граждан.

Напомним, сегодня, 15 ноября, в Молдове проходит второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.

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