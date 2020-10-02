Додон: Я верю в Республику Молдова и в наш народ!

Додон: Я верю в Республику Молдова и в наш народ!

Игорь Додон твёрдо уверен в том, что в следующие четыре года Молдова добьётся новых целей. Об этом он заявил на сегодняшнем запуске своей предвыборной кампании. 

– Я верю в Республику Молдова, в наш народ. Я твёрдо уверен, что через 4 года Молдова будет выглядеть иначе. Будет больше хороших дорог, сёла будут более комфортабельными, зарплаты и пенсии будут выше. Всего этого мы добьёмся вместе с командой – один в поле не воин. Команда у нас есть, – сказал он. 

Напомним, президентские выборы пройдут 1 ноября.

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