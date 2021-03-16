Додон: Я сказал Санду, что пока не вакцинируем 300-400 тысяч граждан, нет смысла идти на досрочные выборы (ВИДЕО)

Додон: Я сказал Санду, что пока не вакцинируем 300-400 тысяч граждан, нет смысла идти на досрочные выборы (ВИДЕО)

Говорить о политических сценариях в условиях пандемии и десятков летальных исходов ежедневно – негуманно и неправильно, а граждане ждут от руководителей страны других приоритетов. Об этом Игорь Додон заявил после проведённых сегодня с Майей Санду консультаций. Он подчеркнул, что позиция социалистов остаётся неизменной: сначала нужно справиться со сложившейся пандемической ситуацией и только потом идти на досрочные выборы. 

– Кандидатура (на пост премьера – прим.ред.) была выдвинута ранее, поддержка есть, как и раньше. Если парламентские партии или администрация президента предложат другие кандидатуры – мы готовы их рассмотреть, – сказал он. 

В то же время Додон отметил, что досрочные выборы являются компромиссным вариантом, но проводить их нужно только после того, как будет уверенность, что мы справляемся с пандемическим кризисом.

– Я сказал и госпоже президенту, что пока мы не вакцинируем 300-400 тысяч граждан, не вижу смысла начинать избирательную кампанию, потому что риски – огромные. О досрочных выборах поговорим, но после того, как мы будем уверены в том, что кризис миновал, – добавил он. 

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