Додон: Я никуда не уходил и никого бросать не собираюсь! (ВИДЕО)

0

Председатель ПСРМ остаётся рядом с коллегами и гражданами. Об этом он заявил в рамках “Интервью недели” на “Первом в Молдове”. Додон подчеркнул, что он никуда не уходил и что он не бросит тех, кто за него голосовал и поддерживает.

При этом решение покинуть парламент Игорь Додон считает верным. Так считают и люди, с которыми председатель ПСРМ общается в районах.

Додон подчеркнул, что ничего плохого не происходит и в руководстве партии. Формирование переходит на следующий этап, на котором будет временное коллективное управление. Лидер Партии социалистов считает, что это позволит усилит второй эшелон партии. Самому Игорю Додону предложили стать почётным председателем ПСРМ. Эти вопросы будут решать на съезде ПСРМ, который состоится 18 декабря.

– Я по два дня в неделю буду в районах, буду общаться с людьми, проеду ещё раз большинство населенных пунктов. Моя задача – заняться этим в ближайшие месяцы, год-полтора. Руководство партии только усилим сейчас. У нас достойная команда, я буду рядом с ними, буду помогать, – сказал он.

Додон также отметил, что много времени будет посвящать и Молдавско-Российскому деловому союзу, который он ранее возглавил. Во второй половине января состоится презентация организации.

– Она будет заниматься двусторонней повесткой наших отношений с Россией. Это очень серьёзный, амбициозный проект, мы хотим помогать не только бизнесменам, но и есть некоторые проекты с муниципалитетами, с Кишинёвом и т.д. Поэтому никуда не уходим, будем рядом со всеми нашими коллегами, с народом, будем помогать, – подытожил Игорь Додон.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.