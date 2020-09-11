Додон: Я не буду предлагать перенести выборы (ВИДЕО)

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Глава государства надеется, что намеченные на 1 ноября президентские выборы не будут перенесены. Сам он просить о переносе не будет. В рамках нового выпуска “Президент отвечает” Игорь Додон отметил, что во всех странах непростая ситуация, но там, где также было намечено голосование, его отменять не будут, так как ни у кого нет ясности, когда закончится пандемия.

– Еще раз повторю: я не буду предлагать перенести выборы. Такое решение принимает не президент, а парламент 51 голосами при объявлении ЧП. Поэтому выборы пройдут 1 ноября без изменений, – сказал он.

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