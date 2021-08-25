Додон: Я не боюсь сфабрикованных против меня дел. Бояться должна Санду – ей уготована участь Плахотнюка

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Председатель ПСРМ знает из многих источников о том давлении, которое Майя Санду оказывает на НОН, ГП и другие учреждения, принуждая их к насильственным и неоправданным действиям против оппозиции. Слышал он и о так называемых чёрных списках, в которых фигурируют лидеры Блока коммунистов и социалистов. В связи с этим он напомнил президенту об участи Владимира Плахотнюка и отметил, что она может повторить его судьбу и со стыдом покинуть свой пост раньше срока.

– Майя Санду должна осознать, что Плахотнюк, который поступал так же, как она, находится сегодня там, где находится, и что рано или поздно любое злоупотребление будет наказано, а она будет нести ответственность за принуждение правовых органов к возбуждению уголовных дел против её политических оппонентов. Я не боюсь этих сфабрикованных дел, режим фабриковал их против нас десятками. А вот те, кто их заказывает, должны бояться той ответственности, которую они понесут за это, осознать, что, как и бывшая диктатура, они не вечны, и что если эти злоупотребления продолжатся, они могут уйти из власти преждевременно и с очень постыдным CV, – подытожил он.

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