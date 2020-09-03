Додон: Я категорически против исключения кого-либо из предвыборной гонки. Я за равную, честную борьбу (ВИДЕО)

Додон: Я категорически против исключения кого-либо из предвыборной гонки. Я за равную, честную борьбу (ВИДЕО)

“Хорошо, когда много кандидатов и когда гражданам есть из кого выбирать”. Об этом в рамках интервью “Свободная Европа” заявил Игорь Додон, говоря о предстоящих президентских выборах.  

– Я считаю что категорически нельзя предпринимать действия для того, чтобы ограничивать регистрацию кого-то, если нет нарушения законодательства, нельзя исключать кого-то из гонки. Я категорически против этого. Я за равную, честную борьбу, – сказал он. 

Игорь Додон также отметил, что не сомневается, что в предстоящей кампании будет много грязи со стороны его оппонентам. Сам глава государства, если он решит участвовать в выборах, прибегать к таким методам не будет, а сосредоточится “на хороших вещах”.

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