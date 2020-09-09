Додон: Я баллотируюсь на второй срок как независимый кандидат (ВИДЕО)

Додон: Я баллотируюсь на второй срок как независимый кандидат (ВИДЕО)

Глава государства опроверг в эфире “Первого в Молдове” спекуляции о том, что он является кандидатом ПСРМ на президентских выборах. Игорь Додон отметил, что, согласно законодательству, он не имеет право быть членом какой-то партии, но это не мешает Партии социалистов поддерживать его. 

– Я баллотируюсь на второй срок как независимый кандидат. Но, безусловно, думаю, многие партии поддержат мою кандидатуру, – сказал он. 

Додон также отметил, что прошедшие 4 года были очень сложными и изменили его.

– Раньше я был более категоричным. Видел только черное и белое, – сказал он. 

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