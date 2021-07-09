Додон: Избирательный блок коммунистов и социалистов выступает за реализацию масштабных проектов в области промышленного производства и охраны окружающей среды (ФОТО, ВИДЕО)

0

Игорь Додон встретился с работниками кишиневского завода по переработке отходов ABS Recycling. Компания работает на молдавском рынке с 1992 года. С 2006-го предприятие начало инвестировать в эту сферу путем оснащения фабрики по переработке упаковки PET и создания системы сортировки мусора в столичном регионе.

Додон приветствовал работников предприятия, поблагодарил за выполнение тяжёлого, но очень полезного труда: переработки твёрдых бытовых отходов.

В наше время это актуальная тема для всех без исключения стран мира, а в Молдове эта отрасль промышленности находится на стадии развития и требует государственной финансово-технической поддержки, отметил он.

Подчеркнул, что Избирательный блок коммунистов и социалистов выступает за реализацию масштабных проектов в области промышленного производства и охраны окружающей среды. Призвал поддержать нашу команду на выборах 11 июля, чтобы мы смогли выполнить поставленные задачи, – написал Додон на своей странице в соцсети.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.