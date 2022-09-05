Додон: Из-за высокомерия и непрофессионализма властей более 160 тысяч человек в Молдове рискуют остаться без работы

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Упрямство, высокомерие и непрофессионализм властей не только оставят Молдову без тепла зимой, но и приведут к цепному разорению целого сегмента агропродовольственного сектора страны и лишат работы более 160 тысяч человек. Об этом в своём блоге пишет Игорь Додон. Экс-президент отмечает, что запрет Российской Федерации на импорт растительной продукции из Молдовы будет иметь драматические последствия для экономики РМ.

Додон отдельно коснулся фруктов, отметив, что их экспорт в чистом виде, а также фруктовой продукции влияет на миллиардные инвестиции и доходы сотен тысяч людей.

– Приостановка экспорта в РФ растительной продукции, если брать только сегмент фруктов и фруктовой продукции, бьёт по инвестициям минимум на 3 млрд долларов, и это без учёта линий фасовки и сушки фруктов. Однако наиболее тяжёлым является положение людей в стране, занимающихся выращиванием фруктов. Таким образом, исходя из нормы один человек в год, необходимой для обработки одного га многолетних насаждений, в данной отрасли задействовано более 160 тысяч человек. Эти работники являются наиболее уязвимыми в Республике Молдова, их доход зависит исключительно от российского рынка. А это значит, что в настоящее время 160 тысяч человек рискуют остаться без дохода и без работы, – отмечает политик.

Игорь Додон подчёркивает, что “упрямство, высокомерие и непрофессионализм властей не только оставят Молдову без тепла зимой, но и приведут к цепному разорению целого сегмента агропродовольственного сектора страны и лишат работы более 160 тысяч человек.

– Если западные партнёры или личные комплексы не позволяют Майе Санду поехать на переговоры с Россией, рекомендуем ей в срочном порядке запросить финансовую помощь у европейцев и американцев в виде грантов (не кредитов, которые должны будут возвращать наши дети и внуки) для компенсации огромных потерь экономических агентов и граждан, – подытожил он.

В руководстве страны данные заявления пока не прокомментировали.

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