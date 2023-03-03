Додон: Из-за Санду и ПДС Молдова рискует оказаться в списке недружественных для России стран (ВИДЕО)

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Принятие по инициативе Майи Санду депутатами ПДС постановления об объявлении России агрессором – очень опасное решение. Молдова рискует оказаться в списке недружественных для России стран, и тогда Россия может применить по отношению к нам очень серьёзные экономические и социальные санкции. Так считает пятый президент Молдовы Игорь Додон. Заявление было сделано на телеканале GRT.

– Мы знаем, что более 80% продукции агропромышленного комплекса мы экспортируем на рынки СНГ, и в основном – в Россию. Сотни тысяч наших граждан находятся временно или постоянно в РФ. Мы категорически не должны портить те хорошие, стратегические отношения, которые у нас всегда были с Россией, но то, что делают Майя Санду и ПДС, очень негативно скажется на нашем партнёрстве и, как следствие, на нашей экономике, – подчеркнул он.

В администрации президента и в ПДС данные заявления пока не прокомментировали.

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