Глава Молдавско-Российского делового союза, пятый президент Молдовы считает, что “Западу выгоден антироссийский курс, который проводит молдавская власть вопреки интересам населения страны”. Об этом он заявил в комментарии для ТАСС.

– У президента Майи Санду и её правящей партии есть полная поддержка со стороны Запада, где на фоне конфликта на Украине закрывают глаза на любые беззакония молдавского руководства. Такого карт-бланша не было ни у одной власти в нашей стране, включая правительства, которые формировали при поддержке ЕС и США последние 10 лет коалиции проевропейских партий. Западу выгоден антироссийский курс, который проводит молдавская власть вопреки интересам населения страны, – отметил он.

Додон также добавил, что “все понимают, что из-за провалов в экономике, других областях, рейтинг президента и правящей партии катастрофически упал и они не смогут выиграть выборы. Ни президентские, ни парламентские, ни местные”.

– Они тоже это понимают, и чтобы удержаться у власти, создают условия, позволяющие сфальсифицировать голосование. Для этого в избирательное законодательство внесен ряд изменений, включая электронное голосование, отказ от печатания бюллетеней на русском языке и другие поправки, по которым есть замечания у Венецианской комиссии. Они обещают, что все это вступит в силу только после 2026 года, но верить им нельзя, так как в любой момент они нарушат это обещание с молчаливого согласия послов США и стран ЕС, – считает Додон. В качестве примера он привел поддержку главами западных дипмиссий решения власти закрыть шесть телеканалов, освещавших действия оппозиции.

Додон также выразил уверенность в том, что “нынешнее молдавское руководство во главе со своими кураторами на Западе ведёт дело к разрыву отношений с “Газпромом”, а в перспективе – и с Молдавской ГРЭС, чтобы полностью переключиться на более дорогие поставки с Запада.

– Это большая ошибка, так как для того, чтобы наша экономика была конкурентоспособной, а население не страдало от неподъемных цен на энергоресурсы, нам необходимы дешевый газ и электроэнергия. А на Западе они никогда не будут дешевле, чем в России, – подчеркнул он.

Экс-глава государства также отметил, что “если мы не вернёмся полноценно на российский рынок, фермерские предприятия просто закроются, а тысячи людей останутся без работы”. В связи с этим он призвал Кишинёв начать переговоры с Москвой для выхода из экономического кризиса.

Кроме того, он подчеркнул, что “оппозиционные партии должны объединить свои усилия в борьбе против беззаконий со стороны президента Майи Санду и её партии. Сейчас не время вспоминать прошлые обиды. У оппозиции должна быть только одна задача – отставка власти, которая ведет страну к катастрофе. Только объединение усилий, в том числе в организации мирных антиправительственных протестов, позволит добиться досрочных выборов”.

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