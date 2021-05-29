Додон: Испытываю чувство гордости за наш народ – трудолюбивых патриотов

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Сегодняшняя поездка Игоря Додона завершилась в селе Оксентя Дубоссарского района. По словам лидера Партии социалистов, этот визит выдался особенно приятным, так как в местном Доме культуры проходил турнир по шахматам и шашкам памяти двух педагогов-односельчан.

В качестве президента Шахматной федерации Молдовы Игорь Додон приветствовал юных шахматистов и ветеранов этой великой игры, пожелал всем удачи, а по окончании турнира вручил дипломы победителям.

– Был рад увидеть много детей в этом селе. Несмотря на трудности, наши люди создают семьи и остаются на родной земле. Возвращаемся домой после трёх встреч с несколькими сотнями людей. Я уверен в лучшем будущем страны и испытываю чувство гордости за наш народ – трудолюбивых патриотов, – написал Додон на своей странице в соцсети.

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