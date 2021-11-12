Додон инициировал кампанию в помощь многодетной матери, которую Санду отказалась помиловать

– Давайте поможем этой несчастной матери пятерых детей, которая сидит в тюрьме из-за взятых в долг нескольких тысяч евро. Давайте поможем ей выплатить долг и ещё раз попросим о её помиловании, если до сих пор страданий этой женщины и особенно её детей было недостаточно, чтобы «заслужить» милости президента, – призвал он.

Председатель ПСРМ объявил о решении запустить кампанию по сбору средств с открытием банковского счёта, на который можно внести финансовую помощь – каждый в меру своих возможностей. Игорь Додон выразил надежду на то, что будут собраны средства не только для освобождения этой женщины, но и для оплаты расходов на нужды её детей.

– Молдова осталась без рождаемости, без демографии, без молодого поколения, так неужели нельзя пощадить мать с пятью детьми? Разве мы не должны дать положительный социальный, политический, человеческий сигнал? Но здесь речь даже не о демографии, а об элементарной морали, эмпатии, душевном отношении, которое хоть иногда должны показывать бесчувственные сановники на высоких постах. Люди задаются вопросом: как же получается, что обычные люди добрее, гуманнее, чаще откликаются на призыв о помощи, чем те, кто руководят страной, но равнодушно и холодно относятся к страданиям человека? – возмутился он.

Лидер ПСРМ призывает не высокопоставленных лиц, а простых людей помочь всем, чем они могут.

– Я знаю, что эти «хорошие времена» очень тяжелы для вас, и каждая копейка на счету, но даже одного лея от каждого из нас может быть достаточно, если свою лепту внесут как можно больше людей. Один лей, десять леев – кто сколько может, и тогда мы вытащим эту женщину из тюрьмы. Давайте дадим этим пятерым детям возможность засыпать рядом с матерью каждую ночь. Да поможет ей Бог! – подытожил он.

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