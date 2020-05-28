Додон: Инфраструктурные проекты и социальная защита граждан – наши приоритеты (ФОТО, ВИДЕО)

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Находясь в Каларашском районе, Игорь Додон посетил очистную станцию в коммуне Онишкань. Построенная в 2014 году при поддержке правительства Польши, она является единственным в регионе сооружением такого рода, причем с нулевым вредным воздействием на окружающую среду. Игорь Додон приветствовал деятельность предприятия, отметив необходимость развития услуг в сфере водоснабжения и водоотведения на всей территории Молдовы.

Далее он отправился в Каларашскую районную больницу, где имеются 164 койки и работают 285 человек. Здесь пациенты проходят диагностирование и лечение с использованием новейшего оборудования. Благодаря ряду проектов, реализованных Национальной компанией медицинского страхования, приемный покой в отделении срочных вызовов в районной больнице был оснащён аппаратом для искусственной вентиляции лёгких, монитором для наблюдения за жизненно важными функциями организма и видеоэндоскопической системой для проведения видеоколоноскопии. В настоящее время в больнице не лечат пациентов, инфицированных COVID-19.

В ходе беседы с коллективом больницы глава государства проинформировал медиков о решении властей объявить 2020-й Годом медицинского работника, а также о намерении осуществить широкие инвестиции в систему здравоохранения и удвоить зарплаты медперсоналу. Игорь Додон поблагодарил врачей за ответственное отношение к пациентам и вручил нескольким работникам почетные дипломы президента.

В Калараше он также провел беседы с руководством районного совета на тему социально-экономического положения в регионе. Председатель района Штефан Боля озвучил ряд проблем, решение которых требует участия центральных властей. Было отмечено следующее: финансовые трудности, дефицит кадров в бюджетной сфере, необходимость ускорения процесса строительства дорог, имплементации экологических проектов, поддержки сельского хозяйства и др.

– Отметил, что одним из приоритетов властей Республики Молдова является продолжение реализации инфраструктурных проектов и обеспечение социальной защиты наших сограждан во всех районах страны. Подчеркнул необходимость поддержания постоянного диалога с местными властями ввиду решения существующих проблем, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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