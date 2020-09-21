Додон: Иду на второй срок, чтобы ответственно довести до конца все обещанные гражданам проекты! (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня инициативная группа подала в Центральную избирательную комиссию необходимые подписи для регистрации кандидатуры Игоря Додона на президентских выборах. Было собрано в среднем по 800-1000 подписей в 24 территориально-административных единицах второго уровня, в том числе 4240 в Кишинёве, 1309 в Бельцах, 1770 в Гагаузии. Всего – 25 тысяч подписей.

– Моя фамилия будет на 4-й строчке в бюллетене после того, как ЦИК проверит и подтвердит представленные документы. Буду бороться ещё за четыре года президентского мандата, чтобы обеспечить нормальное функционирование государства в эти тяжелые времена на глобальном и региональном уровне, омраченные пандемией, засухой и демографическими проблемами. Буду работать в течение четырех лет, в том числе для того чтобы ответственно довести до конца все обещанные гражданам проекты. Я уверен, что Молдова – это страна, в которой хочется жить! Вместе мы справимся! – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

Президентские выборы в Молдове пройдут 1 ноября.

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