Додон и Васнецов обсудили скорейшую поставку в Молдову вакцины Sputnik-V

Отдельно они затронули проблему дальнейшей борьбы с пандемией, подчеркнули большую значимость гуманитарной помощи от российского руководства – партии вакцины Sputnik-V, которую доставят в Молдову в ближайшее время. Кроме того, была подтверждена готовность молдавской стороны к закупке дополнительной крупной партии препаратов на коммерческой основе.

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